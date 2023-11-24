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بلدية برشلونة تعلن قطع العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى

11/24/2023 2:47:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت بلدية برشلونة الإسبانية اليوم قطع كل العلاقات مع إسرائيل حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطينى.
 واستدعى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس وزراء إسبانيا "بيدور سانشيز" أكد أنه أصبح من الضروري وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، لافتًا إلى أنه يجب حل الدولتين وعلى أوروبا أن تدعم ذلك، مشددا: "يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية".
كما طالب رئيس وزراء بلجيكا "أكسندر دي كرو" بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي.
 وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع حل جيد ولكننا نسعى إلى وقف نهائى.





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