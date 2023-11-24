وسط هتافات الله أكبر.. أفراح وزفة لحافلة الأسرى لحظة وصولها فيديو

(MENAFN
- Youm7) استقبل أهالي فلسطين الأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقة التبادل مع قوات الاحتلال في رام الله، في زفة بشرية كبيرة للحافلة التي تنقلهم لذويهم، وسط هتافات "الله أكبر"، رافعين رايات العلم الفلسطيني.
ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.
وسبق ونشر اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.
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