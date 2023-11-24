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وسط هتافات الله أكبر.. أفراح وزفة لحافلة الأسرى لحظة وصولها فيديو

11/24/2023 2:47:41 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل أهالي فلسطين الأسرى والأسيرات المحررين ضمن صفقة التبادل مع قوات الاحتلال في رام الله، في زفة بشرية كبيرة للحافلة التي تنقلهم لذويهم، وسط هتافات "الله أكبر"، رافعين رايات العلم الفلسطيني.

ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.

وسبق ونشر اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.










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