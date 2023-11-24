وسط هتافات الله أكبر.. أفراح وزفة لحافلة الأسرى لحظة وصولها فيديو

ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.

وسبق ونشر اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.











