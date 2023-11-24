ملك سليمان.. الأسيرة المحررة في أحضان والدتها بعد اعتقال 8 سنوات.. فيديو

MENAFN - Youm7) لحظات إنسانية صعبة ومؤثرة عاشتها أفراد أسرة الأسيرة الفلسطينية المحررة ملك سليمان، بعد اعتقال دام لمدة ثماني سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله العديد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لدخول الأسيرة المحررة على أسرتها واستقبال والدتها لها بالأحضان الشديدة فرحا بعودة ابنتها لبيتها وأسرتها بعد 8 سنوات من الاعتقال.





ووصلت الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إلى بلدة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد الدفعة الأولى من الأسرى المُحررين 39 فلسطينيًا من النساء والأطفال تحت سن 18 عاما.

ونشر، فى وقت سابق اليوم، نادى الأسير الفلسطينى وهيئة شؤون الأسرى قائمة بأسماء الـ 39 المُحررين وجميعهم من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس، فيما استقبل الفلسطينيون الأسرى المحررين بالاحتفالات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة الفلسطينية ملك سلمان عام 2016 أثناء تواجدها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة وهي تحمل حقيبتها المدرسية وتعرضت حينها للضرب والتنكيل على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت محكمة الاحتلال الأسيرة بذريعة الضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت بحقها حكم جائر بالسجن لمدة عشر سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم لتسع سنوات وقد تنقلت في عدة سجون، وتحدت ملك ألم الأَسر والظروف الصعبة وتمكنت من متابعة دراستها واجتازت الثانوية العامة.















