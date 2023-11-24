موريتانيا تعرب عن بالغ تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الهدنة الإنسانية فى غزة

MENAFN - Youm7) عبرت موريتانيا عن بالغ تقديرها للجهود المصرية القطرية باتفاق الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة.

وأكد بيان رسمى موريتانيا نشر مساء اليوم الجمعة فى نواكشوط عن بالغ تقدير الحكومة الموريتانية للجهود الكبيرة التى بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذا الاتفاق الهام.



ورحب البيان باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة الذى تم التوصل إليه يوم 22 نوفمبر 2023 بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.



وأضاف البيان "نأمل أن يكون الاتفاق فاتحة خير تفضى إلى وقف تام لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى الشقيق، وضمان الدخول الفورى وغير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعودة المهجرين قسرا إلى ديارهم".



وجددت الحكومة الموريتانية بهذه المناسبة تمسكها بضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد حل سياسى عادل وشامل وسريع للقضية الفلسطينية يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذا للمبادرة العربية وحل الدولتين ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.