الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، الاستجابة لنداء الإنسانية ووقف العدوان على قطاع غزة، فى ضوء ما كشفته الهدنة المؤقتة من دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفي، إنه "بالرغم من التقييدات والمنع الذى فرضته سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الجرائم والمجازر والدمار الهائل الذى ارتكبته فى قطاع غزة وشماله بشكل خاص، إلا أن ما نشر حتى الآن وفى ظل التهدئة، يكشف ولو بصورة جزئية عن حجم الكارثة التى حلت بالقطاع جراء وحشية القصف للمنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات على اختلاف أنواعها".





وأضافت: "تعكس الصورة الحجم غير المسبوق للكارثة والمأساة الإنسانية التى يعيشها المواطنون فى القطاع، سواء من بقوا فى الشمال أو نزحوا للوسط والجنوب"، مُشيرة إلى أنها "حالة فرضها الاحتلال عليهم ويحرمهم من مشاهدة منازلهم المدمرة كليا أو جزئيا، فتجدهم يبحثون فى ركامها عن شهدائهم أو بعض أشيائهم الضرورية، بلا ماء وطعام وخبز وكهرباء ودواء ووقود، وبلا مقومات للحياة ولو بحدها الأدنى، وكأن زلزالا قويا ضرب بلداتهم ومدنهم ومخيماتهم، ضرب حياتهم وسرق منها أحبتهم، وهم صامدون يرفضون الرحيل ويتمسكون بدمار منازلهم وحياتهم الكريمة فى أرض وطنهم".





وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والأطراف كافة، بسرعة الاستجابة لنداء الإنسانية والانحياز لمبادئها وضرورة حمايتها، كما طالبت مجددا مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يفرض وقف الحرب ويضمن عودة النازحين ويكفل بقوة القانون الدولى والإنسانى تأمين جميع الاحتياجات الأساسية لشعبنا فى القطاع وبشكل مستدام، ذلك كله فى إطار رؤية سياسية تكفل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكن الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

