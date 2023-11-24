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زيارة مسئولى الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العرب للداخلية المصرية.. فيديو

11/24/2023 2:47:38 PM
(MENAFN- Youm7) استقبلت وزارة الداخلية وفدا من مسئولى الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وشاهدوا امكاناته ودوره فى إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية.





وتأتى الزيارة على هامش زيارتهم السنوية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.





جاء ذلك حرصا من وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية العربية بخاصة في مجال الإعلام الأمنى.




















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