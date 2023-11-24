زيارة مسئولى الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العرب للداخلية المصرية.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) استقبلت وزارة الداخلية وفدا من مسئولى الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية لزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وشاهدوا امكاناته ودوره فى إبراز الجهود الأمنية لوزارة الداخلية.
وتأتى الزيارة على هامش زيارتهم السنوية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
جاء ذلك حرصا من وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية العربية بخاصة في مجال الإعلام الأمنى.
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