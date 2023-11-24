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تأجيل قطع المياه اليوم عن مناطق عمرو بن العاص والمنشية وصلاح أبو حسين بفيصل

11/24/2023 2:47:37 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت محافظة الجيزة تأجيل تنفيذ الإجراء الخاص بقطع المياه مساء اليوم عن مناطق عمرو بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بفيصل بحي الهرم، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا.



وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لقطع المياه لإخطار المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه متعارض مع محور عمرو بن العاص.



وكانت محافظة الجيزة أعلنت في بيان لها أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح غد السبت 25 نوفمبر 2023.












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