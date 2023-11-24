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أول مصرى يترأس الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا: تقوية التعليم عن بعد أولوية

11/24/2023 2:47:37 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور هانى عتيبة أول مصري يُنتخب رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالمملكة المتحدة، أن مسؤوليته الحفاظ على تراث 425 سنة، وهو ما زال وسيكون من أقوى زمالات العالم، وأن يبنى على نجاح من سبقوه ويزيد ما يستطيع تزويده، موضحا أن الكلية الملكية منوطة بالتدريب والعليم والتقويم.، بالإضافة إلى تقويم النظام الصحي في كل مكان في العالم.



وشدد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، على أنه يتمنى تقوية التعليم عن بعد، فهو أحد الأولويات بالنسبة له، مؤكدا أن العلاقة والتعاطف والقيم الإنسانية ما بين المريض والطبيب المعالج شيء مهم جدا، ويود أن تؤصل في كل أنحاء العالم عند الأطباء، في مشاركات عبر المؤتمرات والتعليم الطبي.



وذكر الدكتور هاني عتيبة، أنه بالنسبة للبلاد النامية نريد الطالب يعود لبلده ويفيد مرضاه والمجتمع والبلد القادم منها، ووجه رسالة للأطباء الصغر: "أنا كنت واحد منكم وأنت تقدر تبقى هاني عتيبة وأكتر، ثق بالنفس واعمل بجد وستصل لما تريده".












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