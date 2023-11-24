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اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسى أعلنت للعالم موقف الدولة تجاه فلسطين

11/24/2023 2:47:37 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بكلمة الرئيس السيسي، خلال احتفالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" باستاد القاهرة الدولي، والتى أكد خلالها رفض تهجير الفلسطينيين.



وقال رئيس عمال مصر إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، حملت رسائل للإنسانية والتأكيد على دور مصر في تقديم المساعدات، ورسائل للسلام بأننا نبتغى منهج السلام طوال تاريخنا، ليعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية من مسألة التهجير، ومن ثم كان التهجير بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لمصر.



وأكد عمال مصر أن الدولة المصرية قادت جهودا كبيرة نتج عنها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وهذا بدوره يعكس مكانة وقوة الدولة المصرية فى المنطقة وعلى الصعيد الدولى والإقليمى فى نفس الوقت.



وأشار جبران إلى أن الرئيس السيسي أدار الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومى، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد للشعوب العربية أن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود.












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