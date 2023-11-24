نتنياهو: ملتزمون بتحقق جميع أهداف الحرب والإفراج عن المحتجزين

(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بإن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قال إنه ملتزمون بتحقق جميع أهداف الحرب والإفراج عن المحتجزين.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.
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