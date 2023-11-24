روسيا تسقط 12 مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك

MENAFN - Youm7) أسقطت قوات المجموعة القتالية الجنوبية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 12 مسيرة أوكرانية و6 صورايخ هيمارس فوق دونيتسك.

وقال المتحدث باسم المجموعة القتالية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف - اليوم /الجمعة/ لوكالة "تاس" الروسية - "إن وحدات الدفاع الجوى أسقطت 12 مسيرة أوكرانية بالقرب من مستوطنات بيسكى ومارينكا ونوفوبيتريكوفكا فى جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى جانب ستة صواريخ من طراز هيمارس".



وتابع أنه علاوة على ذلك، صدت وحدات المجموعة القتالية هجومين أوكرانيين بالقرب من كليشيفكا واستهدفت أفراد ومعدات القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات رازدولوفكا وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا.

ونتيجة لذلك، قتل أو جرح حوالى 280 جنديا أوكرانيا، كما فقدت القوات الأوكرانية ثلاث دبابات وناقلة جند مدرعة وأربع شاحنات صغيرة.





ومن جانب آخر، أكد جهاز الأمن الفدرالى الروسي، اعتقال أحد سكان مدينة "فيودوسيا" فى جمهورية القرم بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.



وذكر بيان للأمن الروسى اليوم /الجمعة/ "اعتقلنا أحد المواطنين الروس فى مدينة "فيودوسيا" بجمهورية القرم، مشتبها به فى ارتكابه جريمة الخيانة العظمى بموجب المادة 275 من القانون الجنائى الروسي".



وأضاف البيان "لقد جرى تجنيد هذا المواطن من قبل ممثلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية ليعمل لصالحها مقابل مكافأة مالية"، مشيرا إلى أنه أرسل مكونات معدات وطائرات عسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا.