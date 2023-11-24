زاخاروفا: موسكو سترد على انضمام مولدوفا لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

MENAFN - Youm7) قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد على قرار مولدوفا الإنضمام لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا.

وأشارت زاخاروفا -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إلى أن "قرار الجانب المولدوفى لن يبقى دون رد، وموسكو ستعلن لاحقا عن إجراءات جوابية".



وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر الإنضمام للعقوبات "خطوة عدائية" أخرى من جانب قيادة مولدوفا، المندمجة بالكامل فى الحملة المناهضة لروسيا التى يشنها الغرب .



وأكدت أن هذا المسار المدمر الذى تتبعه قيادة مولدوفا لا يلبى مصالح مواطنى البلاد الذين يكنون فى الغالب مشاعر الود لروسيا ومهتمون بالحفاظ على التعاون الثنائى المتعدد الأوجه مع روسيا وتطويره.