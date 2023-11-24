زاخاروفا: موسكو سترد على انضمام مولدوفا لعقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا

(MENAFN
- Youm7) قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا سترد على قرار مولدوفا الإنضمام لعقوبات الاتحاد الأوروبى المفروضة على روسيا.
وأشارت زاخاروفا -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إلى أن "قرار الجانب المولدوفى لن يبقى دون رد، وموسكو ستعلن لاحقا عن إجراءات جوابية".
وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر الإنضمام للعقوبات "خطوة عدائية" أخرى من جانب قيادة مولدوفا، المندمجة بالكامل فى الحملة المناهضة لروسيا التى يشنها الغرب .
وأكدت أن هذا المسار المدمر الذى تتبعه قيادة مولدوفا لا يلبى مصالح مواطنى البلاد الذين يكنون فى الغالب مشاعر الود لروسيا ومهتمون بالحفاظ على التعاون الثنائى المتعدد الأوجه مع روسيا وتطويره.
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