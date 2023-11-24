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مسؤولون أمريكيون: مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام يمهد الطريق لاستكمالها

11/24/2023 2:47:32 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مسؤولين أمريكيون قالت إن مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام يمهد الطريق لاستكمال بنودها خلال الأيام المقبلة، وأن مسؤولون بالبيت الأبيض تابعوا عمليات تبادل الأسري والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.









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