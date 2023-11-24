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باتشيكو: هدفنا التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا.. والفوز على مازيمبى خطوة أولى

11/24/2023 2:47:29 PM
(MENAFN- Youm7) وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، مؤكدًا إن جميعهم يستحقون التهنئة على الفور المستحق واللعب بصورة ممتازة والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال، لافتًا إلى إن بيراميدز استحق بالفعل الفوز بهدف دون ر ، وحصد الثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته لأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه قادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.



أوضح باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك 5 لقاءات أخرى لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.



أشار إلى أن بيراميدز فريق كبير وبالانتصار على مازيمبي يأخذ أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفع بيراميدز لأن يحصل على الثقة المطلوبة ويفوز في المباريات المقبلة ويواصل مشواره بكل قوة.



أكد المدرب أن الفريق منذ الموسم الماضي ويعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنه مدرب واقعي ويحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، ويثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة، وبالفعل وجود الغيابات كان سيمنح الجهاز الفني فرصة لمزيد من الخيارات والبدائل ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة في كل مباراة يخوضها الفريق.



باتشيكو شدد على أن جميع لاعبي الفريق كانت لديهم أدوار هجومية وبالفعل كان بالإمكان تسجيل أكثر من فرصة مؤكدة أمام مازيمبي والجهاز الفني يعمل جيدا على تحسين جودة تسجيل الفرص في المباريات المقبلة لأن اللقاءات المتبقية صعبة ويجب استغلال أنصاف الفرص للتسجيل والفوز، وسعيد بشدة من اللاعبين ويستحقون الشكر على أدائهم الرائع طوال اللقاء وما نزال في البداية ولابد من نسيان نتيجة مازيمبي والتركيز في باقي المباريات خاصة وأن هناك مباراة مهمة أمام الإسماعيلي في الدوري وكذلك مباريات أخرى بدوري الأبطال.



أشاد باتشيكو بالقائد عبد الله السعيد مؤكدا أنه لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه.












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