فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة
التاريخ
11/24/2023 2:47:29 PM
(MENAFN
- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية .
وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الشمس على وادى دجلة و
الصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .
أقيمت على مدار الإثنين
الماضى ،مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.
شهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.
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