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فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

11/24/2023 2:47:29 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية .



وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الشمس على وادى دجلة و
الصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر 3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .



أقيمت على مدار الإثنين
 الماضى ،مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.



شهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.












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