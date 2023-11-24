عودة محمد عبد المنعم لتشكيل الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى

MENAFN - Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للظهور فى التشكيل الاساسى للمارد الاحمر فى مباراة ميدياما الغانى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام.

وجلس محمد عبد المنعم وعلى دكة البدلاء فى مباراة الاهلى الاخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويأمل كولر فى اشراك محمد عبد المنعم بخط دفاع الاهلى لإعادة الاتزان الدفاعى لصفوف المارد الاحمر.

ويناقش كولر مع معاونيه مقاطع الفيديو لبطل غانا، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه اليوم لحثهم على تحقيق الانتصار في انطلاقة الأهلى بدور المجموعات لضمان مواصلة المشوار والحفاظ على اللقب القارى، ويعلن المدرب السويسري قائمة لاعبيه عقب المران الأخير لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى على تولى بوبو تراورى مسئولية تحكيم مباراة الأهلى وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكى كمساعد أول، وأمادو بيلى جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.