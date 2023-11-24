حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 11 / 2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24 / 11 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدياما الغانى بدورى الأبطال
تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميدياما الغانى بدورى الأبطال
بيراميدز يهزم مازيمبى بهدف "فخرى" ويعتلى صدارة مجموعته بدورى أبطال أفريقيا
الجزيرى وسامسون فى قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية
وصول طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم بالكونفدرالية إلى الإسكندرية
تفاصيل محاضرة معتمد جمال للاعبى الزمالك قبل مباراة أبو سليم الليبى
وصول بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا
تفاصيل المران الأخير للأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى بدورى الأبطال.. فيديو وصور
الأهلى يرفض ضم يحيى عطية الله نجم الوداد المغربى فى يناير
طاهر محمد طاهر جاهز لمباراة الأهلي وميدياما غداً والقرار فى "يد" كولر
كولر عن مباراة ميدياما بدوري الأبطال: جاهزون ولكن يجب أن نكون أذكياء
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