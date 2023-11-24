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المصرى راحة سلبية 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة إنبى

11/24/2023 2:47:26 PM
(MENAFN- Youm7)

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية
بالقاهرة عصر بعد غدا الأحد استعدادا لخوض مباراة انبي بالجولة السابعة من
الدوري والمقرر إقامتها على ستاد
برج العرب في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الاول من ديسمبر القادم .





وتغلب النادي المصري على نظيره تليفونات بني سويف بخماسية نظيفة، وذلك خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق البورسعيدي لاستئناف الدوري.



وسجل خماسية المصري في شباك تليفونات بني سويف كل من، فخرالدين بن يوسف " هاتريك "، وحسن على وغيلاس قناوى، هدف لكل منهم .



وكان المصري قد تغلب على نظيره فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر الأربعاء الماضي، على ستاد الكلية الحربية استعداداً لاستئناف الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.



وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.




وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.












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