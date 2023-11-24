(الاتحاد) يتعادل إيجابا مع (الاتفاق) ضمن منافسات الجولة ال14 من دوري (روشن) السعودي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 3 - 11 (كونا) -- تعادل فريق (الاتحاد) مع نظيره (الاتفاق) بهدف لمثله اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة ال14 لدوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي (الاتفاق) بمدينة الدمام.
وأحرز هدف (الاتفاق) لاعبه الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة (41) في حين سجل هدف التعادل للاتحاد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (54) وبذلك ارتفع رصيد (الاتحاد) إلى 25 نقطة فيما وصل (الاتفاق) الى 23 نقطة.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة فاز فريق (الرياض) على نظيره (التعاون) بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي (التعاون) بمدينة (بريدة).
وضمن منافسات الجولة ذاتها يلعب بوقت لاحق فريق (النصر) مع فريق (الاخدود) على ملعب (الأول بارك) بمدينة الرياض فيما يلعب فريق (الطائي) مع فريق (الرائد) على ملعب أستاد (الأمير عبد العزيز بن مساعد) بمدينة حائل. (النهاية)
ف ن / م م ج
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