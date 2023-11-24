مصر: وصول 24 أسيرا من قطاع غزة لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الجمعة وصول 24 أسيرا من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر الدولي تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سيارات الإسعاف في ميناء (رفح البري) اصطفت وبها الأسرى المفرج عنهم يستقلونها تمهيدا لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وأضافت أن الأطقم الطبية المصرية قدمت الرعاية الصحية للأسرى فور وصولهم إلى معبر رفح من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر موضحة أنه تم الفحص الطبي ل 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.
ونجحت وساطة برعاية (مصرية - قطرية - أمريكية) خلال الأيام الماضية في التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تمتد الى أربعة أيام لتبادل المحتجزين والاسرى لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وقد تمتد إلى فترات أخرى.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)
ع ف ف / م م ج
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