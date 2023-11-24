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مصر: وصول 24 أسيرا من قطاع غزة لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الجمعة وصول 24 أسيرا من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر الدولي تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن سيارات الإسعاف في ميناء (رفح البري) اصطفت وبها الأسرى المفرج عنهم يستقلونها تمهيدا لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.
وأضافت أن الأطقم الطبية المصرية قدمت الرعاية الصحية للأسرى فور وصولهم إلى معبر رفح من قطاع غزة عن طريق الصليب الأحمر موضحة أنه تم الفحص الطبي ل 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.
ونجحت وساطة برعاية (مصرية - قطرية - أمريكية) خلال الأيام الماضية في التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تمتد الى أربعة أيام لتبادل المحتجزين والاسرى لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وقد تمتد إلى فترات أخرى.
ويشمل اتفاق الهدنة تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال لدى قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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