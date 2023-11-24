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الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان معارضتهما لأي تهجير قسري للفلسطينيين

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي وكندا اليوم الجمعة عن قلقهما البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الفلسطيني وشددا على معارضتهما لأي تهجير قسري للفلسطينيين من وطنهم المحتل.
وقال الجانبان في بيان مشترك صدر بعد القمة التي عقداها في مدينة (سانت جون) الكندية على مدى يومين بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "إننا نرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وإيجاد ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأضافا "نؤكد من جديد ضرورة حماية المدنيين وضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونكرر بقوة أهمية الوصول العاجل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تتدفق إلى غزة من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات الوقف المؤقت".
وأكد الجانبان من جديد التزامهما بهدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وإيمانهما بالأهمية المتجددة للتقدم نحو حل الدولتين.
وأشارا الى "أننا لا نزال نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين وندين جميع أشكال التطرف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الأصل ونظل ملتزمين بشدة بمكافحة جميع أشكال الكراهية".
وفي شأن آخر أعرب البيان عن "مخاوف عميقة بشأن التصعيد النووي الإيراني ورفض طهران التعاون بشكل هادف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفشلها المستمر في تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن الاتفاق النووي الإيراني".
وأوضح البيان أن الجانبين يدعمان بالكامل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في مواصلة التحقق والمراقبة في إيران معتبرين أن الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية يبقى أفضل وسيلة لمعالجة المخاوف الدولية. (النهاية)

ن خ / ر ج



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