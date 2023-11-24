الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان معارضتهما لأي تهجير قسري للفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي وكندا اليوم الجمعة عن قلقهما البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الفلسطيني وشددا على معارضتهما لأي تهجير قسري للفلسطينيين من وطنهم المحتل.
وقال الجانبان في بيان مشترك صدر بعد القمة التي عقداها في مدينة (سانت جون) الكندية على مدى يومين بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "إننا نرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وإيجاد ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأضافا "نؤكد من جديد ضرورة حماية المدنيين وضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ونكرر بقوة أهمية الوصول العاجل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تتدفق إلى غزة من خلال جميع التدابير اللازمة بما في ذلك الممرات الإنسانية وفترات الوقف المؤقت".
وأكد الجانبان من جديد التزامهما بهدف السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وإيمانهما بالأهمية المتجددة للتقدم نحو حل الدولتين.
وأشارا الى "أننا لا نزال نعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين وندين جميع أشكال التطرف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الأصل ونظل ملتزمين بشدة بمكافحة جميع أشكال الكراهية".
وفي شأن آخر أعرب البيان عن "مخاوف عميقة بشأن التصعيد النووي الإيراني ورفض طهران التعاون بشكل هادف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفشلها المستمر في تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة ضمن الاتفاق النووي الإيراني".
وأوضح البيان أن الجانبين يدعمان بالكامل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في مواصلة التحقق والمراقبة في إيران معتبرين أن الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية يبقى أفضل وسيلة لمعالجة المخاوف الدولية. (النهاية)
ن خ / ر ج
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