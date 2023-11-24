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الرئيس التركي: صادراتنا بلغت 254ر8 مليارات دولار في آخر 12 شهرا وسجلت رقما قياسيا في أكتوبر

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 24 - 11 (كونا)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر ال 12 الأخيرة حتى أكتوبر الماضي 254ر8 مليارات دولار مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7ر4 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22ر9 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة الجمعة في حفل توزيع جوائز "أبطال إينوفاليغ" (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا) في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.
ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36ر1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.
وتستهدف تركيا الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028. (النهاية)

ط ا / م م ج




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