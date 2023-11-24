الرئيس التركي: صادراتنا بلغت 254ر8 مليارات دولار في آخر 12 شهرا وسجلت رقما قياسيا في أكتوبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 24 - 11 (كونا)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر ال 12 الأخيرة حتى أكتوبر الماضي 254ر8 مليارات دولار مشيرا إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 7ر4 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22ر9 مليارات دولار.
جاء ذلك في كلمة الجمعة في حفل توزيع جوائز "أبطال إينوفاليغ" (برنامج لتطوير الابتكار في تركيا) في مركز الخليج للمؤتمرات في إسطنبول.
ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36ر1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.
ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.
وتستهدف تركيا الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028. (النهاية)
ط ا / م م ج
MENAFN24112023000071011013ID1107482454
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