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النائب في مجلس الأمة فلاح الهاجري يؤكد دعم المجلس لكفاح وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من طه عودة
اسطنبول - 24 - 11 (كونا) -- أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي الدكتور فلاح ضاحي الهاجري اليوم الجمعة دعم مجلس الأمة لكفاح وصمود الفلسطينيين في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم مختلف أوجه الدعم والتأكيد على حق الفلسطينيين في المقاومة.
وقال الهاجري الذي يرأس وفد مجلس الأمة المشارك في المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين والذي يستمر ثلاثة أيام بعنوان "العمل البرلماني والقضية الفلسطينية في عالم جديد" إن موقف الشعب والقيادة الكويتية في نصرة القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي ورافض لإقامة أي علاقات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضاف "علينا كبرلمانيين تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بشكل عاجل وفعال والتواصل مع برلمانات العالم وعبر الزيارات الرسمية ووفود الصداقة البرلمانية والمشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لحشد التضامن الدولي مع قضيتنا الفلسطينية العادلة وإعادتها إلى صدارة المشهد السياسي".
وحث الهاجري الحكومات الإسلامية على اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين ورفض محاولات الكيان التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية والقوافل الإغاثية العاجلة.
كما طالب بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية "باعتبار الكيان الاسرائيلي منظمة إرهابية وملاحقة رئيس الكيان الإسرائيلي وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وإجبار الكيان الصهيوني ومن خلفه الدول الداعمة له على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية".
ودعا الهاجري "الحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة حول العالم عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل".
وثمن مواقف كل من بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وتشيلي ومملكة بليز وآخرها جنوب أفريقيا التي صوت برلمانها الثلاثاء الماضي على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي وغلق سفارته.
وطالب الحكومات وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق مشددا على أهمية تفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي.
ورأى أنه "إن كنا عاجزين كشعوب عن قوة الردع العسكري فإننا نملك على الأقل قوة الردع الاقتصادي من خلال سلاح المقاطعة الاقتصادية وهو أقل واجب وأضعف الإيمان".
وأوضح أن المقاطعة الاقتصادية أثبتت على مر السنوات وفي مختلف الأزمات أنها سلاح فعال في تغيير سلوكيات ومواقف الدول والكيانات الاقتصادية.
وناشد الهاجري الحكومات الإسلامية استقبال بلدانهم للمصابين والجرحى خاصة من الأطفال والنساء في المستشفيات ومراكز العلاج.
وطالب وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في الدول الإسلامية بتكثيف البرامج والمنشورات المناصرة للقضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإجرامية للكيان الإسرائيلي بكل لغات العالم.
وأضافة إلى الهاجري يضم وفد كجلس الأمة الكويتي أمين سر الشعبة البرلمانية الدكتور محمد حسين المهان وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة فهد فلاح بن جامع في حين شارك بحضور المؤتمر قنصل دولة الكويت لدى اسطنبول السفير محمد الشرجي وعدد من نواب مجلس الأمة السابقين ومن مختلف البرلمانات الإسلامية.
يشار إلى أن هذا المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين المنعقد باسطنبول هو النسخة الثالثة بعد المؤتمر الأول الذي استضافته إندونسيا والمؤتمر الثاني الذي عقد في ماليزيا. (النهاية)

ط ا / ر ج



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