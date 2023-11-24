سلطات الاحتلال تفرج عن 39 أسيرا من الاطفال والنساء ضمن اتفاق الهدنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 11 (كونا) -- أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة عن الدفعة الاولى من الاسرى وعددهم 39 أسيرا هم 15 طفلا و24 امرأة تنفيذا للهدنة في قطاع غزة واحد بنودها تبادل الاسرى والمحتجزين.
وقال نادي الاسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال افرجت عن الاسيرات والاسرى الفلسطينيين من سجن عوفر العسكري المقام على اراضي غرب محافظة رام الله.
واضاف النادي ان سلطات الاحتلال سلمت الاسرى الى الصليب الاحمر بعد ان قامت بتجميعهم في سجن (عوفر) اما اسيرات (القدس) وعددهن تسع اسيرات فقد افرج عنهن من مركز (المسكوبية).
وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان ان طواقمها نقلت احد الاسرى ويبلغ من العمر 17 عاما الى المستشفى لاصابته بكسر في اليد بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه قبل الافراج عنه.
واضافت الجمعية في بيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اصابت ثلاثة فتية بالرصاص الحي اضافة الى مصور صحفي بعد ان فرقت بالرصاص وقنابل الغاز المئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا امام معتقل (عوفر) لاستقبال الاسرى.
في المقابل اطلقت حركة (حماس) سراح 13 محتجزا لديها بين طفل وامرأة من جنوب القطاع من خلال الصليب الاحمر وتم نقلهم الى معبر (رفح) البري حيث قام الجانب المصري بتسليمهم للجانب الاسرائيلي اضافة الى 12 عاملا تايلنديا كانوا من ضمن المحتجزين غير مدرجين ضمن صفقة التبادل وانما باتفاق منفصل مع حركة (حماس).
ونصت الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة مصرية قطرية امريكية مشتركة على الافراج عن 50 محتجزا لدى المقاومة مقابل الافراج عن 150 اسيرا فلسطينيا خلال الايام الثلاثة القادمة. (النهاية)
ن ق / ر ج
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