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اسبانيا تؤكد أن الاتهامات الإسرائيلية ضد رئيس وزرائها كاذبة وغير مقبولة

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن اتهامات نظيره الإسرائيلي لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "بدعم الإرهاب" خطرة وكاذبة وغير مقبولة موضحا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب".
جاء ذلك في بيان رسمي لألباريس نقله التلفزيون الإسباني الرسمي مساء اليوم الجمعة بعد استدعاء وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل لسفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات رئيسي وزراء البلدين عند معبر (رفح) الحدودي في إطار جولة شرق أوسطية أكدا فيها ان القتل العشوائي في غزة غير مقبول.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة (إكس) انه "يدين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اللذين يدعمان الإرهاب" لافتا إلى انه سيتم استدعاء السفيرين الإسرائيليين لدى بلديهما إلى محادثة "توبيخ قاسية" على حد تعبيره.
وشدد الوزير الاسباني ألباريس على ان ذلك الاتهام "خطر جدا بشكل خاص لأنه يوجه ضد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا الإسباني بيدرو سانشيز ومن سيخلفه" اعتبارا من شهر يناير المقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وقال ألباريس ان إسبانيا سترد في الوقت المناسب على الاتهامات "الخاطئة وغير المناسبة وغير المقبولة بتاتا".
واستذكر ألباريس موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط مؤكدا "ان إسبانيا تدين الإرهاب وتتضامن مع جميع الضحايا الإسرائيليين وتدعو إلى التحرير غير المشروط لجميع الأسرى".
ولفت إلى ان سانشيز نفسه لم يتردد في السابع من أكتوبر الماضي في "إدانة الهجوم الإرهابي لحركة حماس والتأكيد على انها لا تمثل الشعب الفلسطيني وانها مجرد منظمة إرهابية".
وأضاف ان إسبانيا لطالما دعت إلى الافراج غير المشروط عن جميع الأسرى و "دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ذلك الهجوم الإرهابي" لافتا إلى ان هذا ما أكده سانشيز اليوم خلال زيارته لمصر.
وفي الوقت نفسه قال ان ذلك لا يتعارض مع الرسالة التي نقلها سانشيز خلال زيارته إلى إسرائيل وفلسطين ومصر أمس الخميس واليوم الجمعة ومفادها بأن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب ان يتم ضمن إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني" وكذلك دعوته للبحث عن طريق لتحقيق السلام يضمن وجود دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتين تعيشان بأمن وسلام.
واختتم قائلا ان "الإسبان والمجتمع الدولي سيجدون دائما حكومة إسبانيا في طريق الذين يبنون السلام". (النهاية)

ه ن د / ر ج



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