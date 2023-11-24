اسبانيا تؤكد أن الاتهامات الإسرائيلية ضد رئيس وزرائها كاذبة وغير مقبولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن اتهامات نظيره الإسرائيلي لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز "بدعم الإرهاب" خطرة وكاذبة وغير مقبولة موضحا ان إسبانيا "سترد في الوقت المناسب".
جاء ذلك في بيان رسمي لألباريس نقله التلفزيون الإسباني الرسمي مساء اليوم الجمعة بعد استدعاء وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي المحتل لسفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات رئيسي وزراء البلدين عند معبر (رفح) الحدودي في إطار جولة شرق أوسطية أكدا فيها ان القتل العشوائي في غزة غير مقبول.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة (إكس) انه "يدين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا اللذين يدعمان الإرهاب" لافتا إلى انه سيتم استدعاء السفيرين الإسرائيليين لدى بلديهما إلى محادثة "توبيخ قاسية" على حد تعبيره.
وشدد الوزير الاسباني ألباريس على ان ذلك الاتهام "خطر جدا بشكل خاص لأنه يوجه ضد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا الإسباني بيدرو سانشيز ومن سيخلفه" اعتبارا من شهر يناير المقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وقال ألباريس ان إسبانيا سترد في الوقت المناسب على الاتهامات "الخاطئة وغير المناسبة وغير المقبولة بتاتا".
واستذكر ألباريس موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط مؤكدا "ان إسبانيا تدين الإرهاب وتتضامن مع جميع الضحايا الإسرائيليين وتدعو إلى التحرير غير المشروط لجميع الأسرى".
ولفت إلى ان سانشيز نفسه لم يتردد في السابع من أكتوبر الماضي في "إدانة الهجوم الإرهابي لحركة حماس والتأكيد على انها لا تمثل الشعب الفلسطيني وانها مجرد منظمة إرهابية".
وأضاف ان إسبانيا لطالما دعت إلى الافراج غير المشروط عن جميع الأسرى و "دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ذلك الهجوم الإرهابي" لافتا إلى ان هذا ما أكده سانشيز اليوم خلال زيارته لمصر.
وفي الوقت نفسه قال ان ذلك لا يتعارض مع الرسالة التي نقلها سانشيز خلال زيارته إلى إسرائيل وفلسطين ومصر أمس الخميس واليوم الجمعة ومفادها بأن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب ان يتم ضمن إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني" وكذلك دعوته للبحث عن طريق لتحقيق السلام يضمن وجود دولة فلسطين ودولة إسرائيل اللتين تعيشان بأمن وسلام.
واختتم قائلا ان "الإسبان والمجتمع الدولي سيجدون دائما حكومة إسبانيا في طريق الذين يبنون السلام". (النهاية)
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