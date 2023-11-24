-->

Friday, 24 November 2023 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الأوروبي ولبنان يبحثان العواقب الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

11/24/2023 2:47:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- بحث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الجمعة العواقب الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحاجة إلى تجنب أي توسع جغرافي للأحداث.
وأبلغ بوريل نظيره اللبناني بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك زيارته الأخيرة للمنطقة بهدف المساهمة في وقف التصعيد والحل المستدام للصراع.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه أعرب بوريل عن أسفه لخسارة أرواح بريئة ونزوح عدد كبير من المدنيين القريبين من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مجددا التأكيد أن استقرار لبنان وأمنه ضروريان للاتحاد الأوروبي وداعيا إلى الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصة من قبل جميع الأطراف.
كما أكد بوريل ضرورة الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي ينتهجها لبنان مكررا دعوة جميع الأطراف الفاعلة في لبنان إلى الامتناع عن الأعمال التي تساهم في تصعيد الأعمال العدائية وامتدادها والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بمستقبل المنطقة أشاد بوريل بدور لبنان في الجهود الجماعية للتوصل إلى السلام.
واتفق بوريل وبو حبيب على أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تساهم فيها العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقوم بدور أساسي في الحفاظ على الاستقرار والأمن وأشادا بالتعاون القيم المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية. (النهاية)

ن خ / ر ج



MENAFN24112023000071011013ID1107482450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث