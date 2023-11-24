الاتحاد الأوروبي ولبنان يبحثان العواقب الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- بحث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب اليوم الجمعة العواقب الإقليمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحاجة إلى تجنب أي توسع جغرافي للأحداث.
وأبلغ بوريل نظيره اللبناني بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي بما في ذلك زيارته الأخيرة للمنطقة بهدف المساهمة في وقف التصعيد والحل المستدام للصراع.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه أعرب بوريل عن أسفه لخسارة أرواح بريئة ونزوح عدد كبير من المدنيين القريبين من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مجددا التأكيد أن استقرار لبنان وأمنه ضروريان للاتحاد الأوروبي وداعيا إلى الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصة من قبل جميع الأطراف.
كما أكد بوريل ضرورة الحفاظ على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي ينتهجها لبنان مكررا دعوة جميع الأطراف الفاعلة في لبنان إلى الامتناع عن الأعمال التي تساهم في تصعيد الأعمال العدائية وامتدادها والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعب اللبناني.
وفيما يتعلق بمستقبل المنطقة أشاد بوريل بدور لبنان في الجهود الجماعية للتوصل إلى السلام.
واتفق بوريل وبو حبيب على أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تساهم فيها العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقوم بدور أساسي في الحفاظ على الاستقرار والأمن وأشادا بالتعاون القيم المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية. (النهاية)
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