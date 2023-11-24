الاتحاد الأوروبي يرحب ببدء تنفيذ الهدنة بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي بحقيقة أن الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل قد بدأت اليوم الجمعة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "يجب تنفيذ الهدنة بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في غزة وتمديدها لفترة أطول".
وأشار بوريل إلى أنه بينما يسمح الاتفاق بوصول محدود للغذاء والمياه والأدوية والوقود لسكان غزة المحاصرين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين في غزة دون أي شروط.
وأوضح أنه "في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة فر أكثر من مليون شخص من منازلهم دون أن يكون لديهم مكان يذهبون إليه في حين ان التوسع غير المنضبط في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية أمر غير مقبول".
وأعرب عن أسف الاتحاد الأوروبي للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وخاصة آلاف الأطفال والنساء في غزة معتبرا أنه "لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية وحدها".
وأضاف بوريل "بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الطريق الوحيد نحو السلام والأمن والازدهار المستدام لكل من إسرائيل وفلسطين هو حل الدولتين".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رئاسة اجتماع وزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة يوم الاثنين كاشفا عن أن الدعوة موجهة إلى البعثة الدبلوماسية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة.
ولفت الى أن الاجتماع سيتناول الوضع الحالي للصراع ويهدف إلى وضع نهج مشترك للسلام الدائم في الشرق الأوسط. (النهاية)
ن خ / ر ج
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