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الاتحاد الأوروبي يرحب ببدء تنفيذ الهدنة بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل

11/24/2023 2:47:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 11 (كونا) -- رحب الاتحاد الأوروبي بحقيقة أن الهدنة المتفق عليها بين حركة (حماس) والكيان الإسرائيلي المحتل قد بدأت اليوم الجمعة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "يجب تنفيذ الهدنة بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في غزة وتمديدها لفترة أطول".
وأشار بوريل إلى أنه بينما يسمح الاتفاق بوصول محدود للغذاء والمياه والأدوية والوقود لسكان غزة المحاصرين يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين في غزة دون أي شروط.
وأوضح أنه "في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة فر أكثر من مليون شخص من منازلهم دون أن يكون لديهم مكان يذهبون إليه في حين ان التوسع غير المنضبط في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية أمر غير مقبول".
وأعرب عن أسف الاتحاد الأوروبي للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وخاصة آلاف الأطفال والنساء في غزة معتبرا أنه "لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية وحدها".
وأضاف بوريل "بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الطريق الوحيد نحو السلام والأمن والازدهار المستدام لكل من إسرائيل وفلسطين هو حل الدولتين".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في رئاسة اجتماع وزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة يوم الاثنين كاشفا عن أن الدعوة موجهة إلى البعثة الدبلوماسية للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للمشاركة.
ولفت الى أن الاجتماع سيتناول الوضع الحالي للصراع ويهدف إلى وضع نهج مشترك للسلام الدائم في الشرق الأوسط. (النهاية)

ن خ / ر ج



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