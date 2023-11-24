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وزير الخارجية البريطاني: الصين مفتاح حل للقضايا المعقدة مثل التغير المناخي

11/24/2023 2:47:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 24 – 11 (كونا) -– دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة عن سياسته الرامية إلى دعم العلاقات مع الصين مشيرا الى ان العمل مع بكين قرار صائب وأنها مفتاح حل للقضايا المعقدة مثل التغير المناخي.
وقال الوزير كاميرون في لقاء أجرته معه هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه يدعم السياسة "الصارمة والواقعية" التي تنتهجها الحكومة مع الصين.
وواجه اللورد كاميرون انتقادات بسبب مشاركته في استثمارات صينية في الأعوام الماضية وقد ألقى خطابات عدة أثنى فيها على تطوير ميناء مملوك للصين في سريلانكا.
وحاول أيضا إنشاء صندوق استثمار صيني بقيمة 260ر1 مليار دولار والتقى عددا من كبار الشخصيات الصينية أثناء زيارات قام بها إلى بكين.
وتثير توجهات اللورد كاميرون هذه مخاوف وسط أعضاء البرلمان البريطاني من سعيه إلى "تقليل حدة سلوك الحكومة تجاه الصين".
وفيما دافع عن سياسته السابقة أثناء توليه رئاسة الوزراء والمؤيدة لتحقيق "حقبة ذهبية" في العلاقات البريطانية - الصينية شدد في الوقت نفسه على أهمية الاصطفاف مع الحلفاء لضمان الاستعداد لمواجهة "اي تحديات خطرة قد تأتي من الصين".
وأضاف "حينما كنت رئيسا للوزراء كانت أكبر حاجة لبريطانيا هو النمو من جديد وان تتاجر مجددا بصادراتها لمساعدة أعمالها التجارية حول العالم" مشيرا الى ان "العمل مع الصين هو جزء من النهج الذي نحتاجه".
وفيما يتعلق بسياسة بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي قال كاميرون في لقائه مع (بي بي سي) إنه يتعين على الحكومة البريطانية توسيع رقعة عملها مع الاتحاد الأوروبي في مجال السياسات الخارجية والدفاع والأمن.
وأشار الى ان "بريطانيا قررت ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي لكن يتعين عليها ان تكون صديقة وجارة وأفضل شريكة ممكنة".
وعلى الرغم من تأييده القوي لتعزيز سياسة التنمية الدولية الا أن كاميرون عارض تحديد نسبة 7ر0 بالمئة من الدخل المحلي للانفاق على المساعدات الخارجية.
وعن استمرار دخول اللاجئين غير الشرعيين إلى بريطانيا أكد أنه يؤيد تماما جهود الحكومة لمنعهم لافتا إلى أن "عدد القوارب الان تراجع بواقع الثلث". (النهاية)

ن ب ش / ف ا س



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