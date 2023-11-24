وزير الخارجية البريطاني: الصين مفتاح حل للقضايا المعقدة مثل التغير المناخي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 24 – 11 (كونا) -– دافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة عن سياسته الرامية إلى دعم العلاقات مع الصين مشيرا الى ان العمل مع بكين قرار صائب وأنها مفتاح حل للقضايا المعقدة مثل التغير المناخي.
وقال الوزير كاميرون في لقاء أجرته معه هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه يدعم السياسة "الصارمة والواقعية" التي تنتهجها الحكومة مع الصين.
وواجه اللورد كاميرون انتقادات بسبب مشاركته في استثمارات صينية في الأعوام الماضية وقد ألقى خطابات عدة أثنى فيها على تطوير ميناء مملوك للصين في سريلانكا.
وحاول أيضا إنشاء صندوق استثمار صيني بقيمة 260ر1 مليار دولار والتقى عددا من كبار الشخصيات الصينية أثناء زيارات قام بها إلى بكين.
وتثير توجهات اللورد كاميرون هذه مخاوف وسط أعضاء البرلمان البريطاني من سعيه إلى "تقليل حدة سلوك الحكومة تجاه الصين".
وفيما دافع عن سياسته السابقة أثناء توليه رئاسة الوزراء والمؤيدة لتحقيق "حقبة ذهبية" في العلاقات البريطانية - الصينية شدد في الوقت نفسه على أهمية الاصطفاف مع الحلفاء لضمان الاستعداد لمواجهة "اي تحديات خطرة قد تأتي من الصين".
وأضاف "حينما كنت رئيسا للوزراء كانت أكبر حاجة لبريطانيا هو النمو من جديد وان تتاجر مجددا بصادراتها لمساعدة أعمالها التجارية حول العالم" مشيرا الى ان "العمل مع الصين هو جزء من النهج الذي نحتاجه".
وفيما يتعلق بسياسة بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي قال كاميرون في لقائه مع (بي بي سي) إنه يتعين على الحكومة البريطانية توسيع رقعة عملها مع الاتحاد الأوروبي في مجال السياسات الخارجية والدفاع والأمن.
وأشار الى ان "بريطانيا قررت ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي لكن يتعين عليها ان تكون صديقة وجارة وأفضل شريكة ممكنة".
وعلى الرغم من تأييده القوي لتعزيز سياسة التنمية الدولية الا أن كاميرون عارض تحديد نسبة 7ر0 بالمئة من الدخل المحلي للانفاق على المساعدات الخارجية.
وعن استمرار دخول اللاجئين غير الشرعيين إلى بريطانيا أكد أنه يؤيد تماما جهود الحكومة لمنعهم لافتا إلى أن "عدد القوارب الان تراجع بواقع الثلث". (النهاية)
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