الأمم المتحدة: حياة الناس في غزة دون المستوى

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 24 تشرين الثاني (بترا)- أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الجمعة، أن إمدادات المساعدات مستمرة في العبور إلى غزة، فيما قالت الأونروا إن حياة الناس في غزة دون المستوى.

وأشار المكتب إلى عبور 68,383 لترًا من الوقود و80 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية، أمس الخميس، إلى غزة عبر مصر، مضيفًا أن هناك "أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة قد أصبحوا نازحين".

وبالنسبة للوضع الطبي، قالت الأمم المتحدة اليوم لا يزال هناك حوالي 200 مريض وطاقم طبي في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا (شمال غزة) في انتظار الإخلاء مضيفة "لا يزال المستشفى محاصراً بالدبابات الإسرائيلية، وأن المستشفى تعرض للقصف مرة أخرى وأصيب بأضرار".

الى ذلك، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للصحفيين لدى عودته من زيارته الثانية إلى غزة، منذ بدء الحرب، إنه ذهب إلى رفح وخانيونس، حيث كانت بعض الشوارع شبه خالية، والنفايات الصلبة متراكمة في كل مكان، ومعظم المحال التجارية والصيدليات مغلقة والقصف مستمر.

وقال لازاريني وهو يصف أحد ملاجئ الأونروا التي رآها: "يبدو المكان وكأنه سجن مكتظ مع ظروف معيشية دون المستوى مع قلة المراحيض وفيضان مياه الصرف الصحي".

وأضاف أن الأمراض الجلدية والإسهال تزايدت بشكل كبير نتيجة الظروف غير الصحية التي تفاقمت بسبب الأمطار، كما أن في بعض الأماكن، تزيد معدلات الإصابة بالأمراض 45 مرة عما كانت عليه في السنوات السابقة.

--(بترا)

م د/ح أ

24/11/2023 21:10:16