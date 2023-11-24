أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني(بترا)- قال بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن تسعة وثلاثين أسيرًا وأسيرة من سجن "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله.

وكشفت هيئة الأسرى ونادي الأسير عن أسماء الأسرى المفرج عنهم من أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين تم الإفراج عنهم وذلك ضمن اتفاق الهدنة ما بين حماس وإسرائيل وهم :

يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله

قصي هاني علي أحمد / بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية

محمد احمد سليمان أبو رجب / الخليل

احمد نعمان احمد أبو نعيم / رام الله

براء بلال محمود ربعي / الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان / رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله

جمال خليل جمال براهمه / أريحا

جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس

محمد انيس سليم ترابي / نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس

روان نافز محمد أبو مطر / رام الله

مرح جودت موسى بكير / القدس

ملك محمد يوسف سليمان / القدس

اماني خالد نعمان حشيم / القدس

نهايه خضر حسين صوان / القدس

فيروز فايز محمود البو / القدس

تحرير عدنان محمد أبو سريه / نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

--(بترا)

م . ف/م د/ح أ

24/11/2023 20:37:32