وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الهولندية إدانة الأردن ورفضه لمواقف النائب فيلدرز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 24تشرين الثاني(بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

وأكد الصفدي أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة.

وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

وشدد الوزيران على الاستمرار بتعزيز علاقات الصداقة التي تجمع المملكتين والممتدة على مدى سبعين عاماً.

وكان النائب المتطرف العنصري فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، لكن هذا لا يضمن أنه سيشكل الحكومة القادمة حيث أعلنت عدة أحزاب برلمانية رفضها الدخول في ائتلاف معه.

وأكدت الوزيرة الهولندية للصفدي أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين.

واتفق الوزيران على عقد محادثات ثنائية على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة، يوم الاثنين المقبل، تحت الرئاسة المشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

24/11/2023 20:43:38