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شباب العقبة يتفوق على السلط ضمن دوري المحترفين

11/24/2023 2:47:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني(بترا)- تفوق شباب العقبة على نظيرة السلط، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024 بهدفين دون مقابل.
وسجل هدفي شباب العقبة غيث مدادحة وأنس أبو طعيمة، ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السلط في المركز التاسع عند 7 نقاط.
ويلتقي غدا السبت، شباب الأردن ضيفا على الأهلي عند الخامسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يلتقي الجليل مع الحسين عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
وأرجأ الاتحاد الأردني لكرة القدم إقامة مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
24/11/2023 19:36:40

MENAFN24112023000117011021ID1107482444

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