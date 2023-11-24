شباب العقبة يتفوق على السلط ضمن دوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني(بترا)- تفوق شباب العقبة على نظيرة السلط، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023/2024 بهدفين دون مقابل.
وسجل هدفي شباب العقبة غيث مدادحة وأنس أبو طعيمة، ليرفع شباب العقبة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد السلط في المركز التاسع عند 7 نقاط.
ويلتقي غدا السبت، شباب الأردن ضيفا على الأهلي عند الخامسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يلتقي الجليل مع الحسين عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
وأرجأ الاتحاد الأردني لكرة القدم إقامة مباراة الوحدات والرمثا، ومغير السرحان والفيصلي، ضمن الأسبوع الثامن، حتى إشعار آخر، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
24/11/2023 19:36:40
MENAFN24112023000117011021ID1107482444
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