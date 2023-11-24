إصابة طفل ومصور صحفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 تشرين الثاني(بترا) - أصيب طفل فلسطيني ومصور صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب قمعها الصحفيين والمواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال ، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن عوفر العسكري المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طفلا (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.
ومنذ ساعات بعد الظهر، تجمع عدد من المواطنين ومن ذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
24/11/2023 19:06:47
MENAFN24112023000117011021ID1107482443
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