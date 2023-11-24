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إصابة طفل ومصور صحفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر

11/24/2023 2:47:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني(بترا) - أصيب طفل فلسطيني ومصور صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب قمعها الصحفيين والمواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال ، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن عوفر العسكري المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طفلا (16 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.
ومنذ ساعات بعد الظهر، تجمع عدد من المواطنين ومن ذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
24/11/2023 19:06:47

MENAFN24112023000117011021ID1107482443

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