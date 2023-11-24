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بيان: أسرى القدس المنوي الإفراج عنهم سينقلون لمركز اعتقال بالقدس الغربية

11/24/2023 2:47:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 تشرين الثاني(بترا) - قال محامي مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في مدينة القدس المحتلة، محمد محمود، مساء اليوم الجمعة إنه سيتم نقل الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم اليوم بحافلة من سجن عوفر إلى مركز المسكوبية في القدس الغربية، ثم سيتم تسليم كل أسير لعائلته.
وقال المحامي محمود في بيان أن المخابرات الإسرائيلية استدعت عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم الى مركز "غرف 4" ولا يزالون في مركز التحقيق، مضيفًا أن الشروط الأولية للإفراج عن الأسرى في القدس هي منع التجمع خلال استقبال الأسرى المفرج عنهم، ومنع المسيرات، ومنع إطلاق المفرقعات، ومنع ترديد الهتافات والشعارات خلال الاستقبال.
وفي سجن عوفر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، الاستعداد لنقل الأسرى المنوي الإفراج عنهم عبر حافلات الصليب الأحمر.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
24/11/2023 18:54:58

MENAFN24112023000117011021ID1107482442

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