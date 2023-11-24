بيان: أسرى القدس المنوي الإفراج عنهم سينقلون لمركز اعتقال بالقدس الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 24 تشرين الثاني(بترا) - قال محامي مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في مدينة القدس المحتلة، محمد محمود، مساء اليوم الجمعة إنه سيتم نقل الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج عنهم اليوم بحافلة من سجن عوفر إلى مركز المسكوبية في القدس الغربية، ثم سيتم تسليم كل أسير لعائلته.
وقال المحامي محمود في بيان أن المخابرات الإسرائيلية استدعت عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم الى مركز "غرف 4" ولا يزالون في مركز التحقيق، مضيفًا أن الشروط الأولية للإفراج عن الأسرى في القدس هي منع التجمع خلال استقبال الأسرى المفرج عنهم، ومنع المسيرات، ومنع إطلاق المفرقعات، ومنع ترديد الهتافات والشعارات خلال الاستقبال.
وفي سجن عوفر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، الاستعداد لنقل الأسرى المنوي الإفراج عنهم عبر حافلات الصليب الأحمر.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
24/11/2023 18:54:58
MENAFN24112023000117011021ID1107482442
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