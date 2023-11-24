استطلاع إسرائيلي: سقوط حزب الصهيونية الدينية المتطرف تحت نسبة الحسم

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 24 تشرين الثاني(بترا) - أظهر استطلاع رأي، مساء اليوم الجمعة، تزايد شعبية رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي ، بيني غانتس، وتفوقه بشكل كبير على حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، فيما كانت مفاجأة الاستطلاع، سقوط حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف والعنصري، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحت نسبة الحسم.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، بحسب الاستطلاع، ستحصل أحزاب المعارضة، من ضمنها "المعسكر الوطني"، مع الأحزاب العربية على 79 مقعدا، مقابل 41 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي، حسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف".

--(بترا)

م . ف/م د/ح أ

24/11/2023 18:45:42