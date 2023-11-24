عباس يبحث مع وزير الخارجية البريطاني سبل وقف العدوان على غزة والضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني (بترا) - أطلع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، خلال استقباله كاميرون في مقر الرئاسة في رام الله.

وأكد عباس، ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وجدد الرئيس الفلسطيني رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا أن لا حلّ أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

وشدد الرئيس عباس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.

وأكد الرئيس عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الرئيس الفلسطيني ضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

--(بترا)

م . ف/م د/ح أ

24/11/2023 18:15:27