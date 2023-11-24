عباس يبحث مع وزير الخارجية البريطاني سبل وقف العدوان على غزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 تشرين الثاني (بترا) - أطلع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، خلال استقباله كاميرون في مقر الرئاسة في رام الله.
وأكد عباس، ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا أن لا حلّ أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وشدد الرئيس عباس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.
وأكد الرئيس عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الرئيس الفلسطيني ضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
--(بترا)
م . ف/م د/ح أ
24/11/2023 18:15:27
MENAFN24112023000117011021ID1107482440
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