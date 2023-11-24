القوات المسلحة ترسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة من المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى جنوب قطاع غزة.

وتضم القافلة 11 شاحنة تحمل مواد واحتياجات أساسية، إضافةَ إلى طرودٍ غذائية ووجبات جاهزة ومستلزمات طبية وأدوية، لتقديم العلاج والإسعافات ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة.

--(بترا)

ل م/م د/أس

24/11/2023 18:00:30