القوات المسلحة ترسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس

القوات المسلحة ترسل 11 شاحنة مساعدات إنسانية إلى خان يونس
التاريخ
11/24/2023 2:47:00 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- تنفيذاً للتوجيهات الملكية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة من المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى جنوب قطاع غزة.
وتضم القافلة 11 شاحنة تحمل مواد واحتياجات أساسية، إضافةَ إلى طرودٍ غذائية ووجبات جاهزة ومستلزمات طبية وأدوية، لتقديم العلاج والإسعافات ضمن الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في غزة.
--(بترا)
ل م/م د/أس
24/11/2023 18:00:30
MENAFN24112023000117011021ID1107482439
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