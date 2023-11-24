-->

Friday, 24 November 2023 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوضية الأوروبية ترحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس

11/24/2023 2:46:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق هدنة الأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، معربة عن الأمل بأن يمثل "بداية لوقف الأعمال العدائية" في المنطقة.
ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اتفاق تبادل الأسرى والرهائن بـ"الإيجابي"، مؤكدًا أن موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
24/11/2023 17:50:57

MENAFN24112023000117011021ID1107482438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث