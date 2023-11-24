المفوضية الأوروبية ترحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس

المفوضية الأوروبية ترحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس
التاريخ
11/24/2023 2:46:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق هدنة الأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، معربة عن الأمل بأن يمثل "بداية لوقف الأعمال العدائية" في المنطقة.
ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اتفاق تبادل الأسرى والرهائن بـ"الإيجابي"، مؤكدًا أن موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
24/11/2023 17:50:57
MENAFN24112023000117011021ID1107482438
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