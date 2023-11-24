المفوضية الأوروبية ترحب بالهدنة بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق هدنة الأربعة أيام بين إسرائيل وحماس، معربة عن الأمل بأن يمثل "بداية لوقف الأعمال العدائية" في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اتفاق تبادل الأسرى والرهائن بـ"الإيجابي"، مؤكدًا أن موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

24/11/2023 17:50:57