أبو الغيط يؤكد أهمية بذل جهد حقيقي دوليًّا لتحقيق حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة اليوم الجمعة، مع رئيس الحكومة الإسبانية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي بيدور سانشيز، ورئيس وزراء المملكة البلجيكية إكسندر دي كرو، أهمية إيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة القادمة.

وأكد أبو الغيط أهمية بذل جهد حقيقي على المستوى الدولي لتحقيق حل الدولتين على الأرض بشكل جاد.

وقال أبو الغيط إن من المهم أن تتنبه القوى الأوروبية لخطورة الطروحات والمخططات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين قسريا أو ترحيلهم خارج بلادهم بأي صورة، إذ إن مجرد طرح هذه الأفكار يمثل خطا أحمر لدى الدول العربية جميعا، بما في ذلك الفلسطينيون الذين يرفضون هذا السيناريو رفضا قاطعا.

وأضاف أبو الغيط خلال اللقاء أن الهدنة الحالية وتبادل الرهائن والأسرى يسمح بخلق زخم أكبر على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وأن من المهم على جميع القوى الدولية العمل الآن من أجل استغلال هذا الزخم، حقنا لدماء الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت القصف المستمر والمجاعة المحدقة، وخطر تفشي الأوبئة والأمراض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن المباحثات تناولت فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا أهمية العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي لتحويل هذه الفكرة إلى واقع في أقرب فرصة ممكنة.

--(بترا)

ن ا/م د/أس

24/11/2023 17:40:46