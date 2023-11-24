الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا والعديد من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقالت في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب القطاع.

وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 تشرين الأول الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد المئات من أبناء قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

24/11/2023 17:38:20