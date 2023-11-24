الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء جرحى وطواقم طبية من المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى اليوم الجمعة، إجلاء 70 جريحا ومريضا والعديد من الطواقم الطبية ومرافقي الجرحى من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وقالت في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن مركبات إسعاف الهلال الأحمر، برفقة منظمة الأمم المتحدة، انطلقت من أمام المستشفى باتجاه جنوب القطاع.
وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت في 17 تشرين الأول الماضي، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد المئات من أبناء قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى في حي الزيتون بمدينة غزة بالصواريخ.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
24/11/2023 17:38:20
MENAFN24112023000117011021ID1107482436
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