اليونيفيل: أيّ تصعيد إضافي في الجنوب يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 24 تشرين الثاني (بترا)- عبّر رئيس بعثة "اليونيفيل"العاملة في جنوب لبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن "قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثّف والمستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبّب في أضرار جسيمة، وبدَّد أرزاق لناس".

وقال في تصريح اليوم الجمعة، "باعتبارنا حفظة سلام، فإنّنا نحضّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، وأيّ تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة".

وأضاف: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".

--(بترا)

ف ج/م د/أس

24/11/2023 16:10:12