اليونيفيل: أيّ تصعيد إضافي في الجنوب يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 24 تشرين الثاني (بترا)- عبّر رئيس بعثة "اليونيفيل"العاملة في جنوب لبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو عن "قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثّف والمستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبّب في أضرار جسيمة، وبدَّد أرزاق لناس".
وقال في تصريح اليوم الجمعة، "باعتبارنا حفظة سلام، فإنّنا نحضّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه، وأيّ تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة".
وأضاف: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
24/11/2023 16:10:12
MENAFN24112023000117011021ID1107482435
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