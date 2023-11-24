3 طائرات أردنية جديدة مُحمّلة بـ77 طنا من المساعدات الطبية إلى أهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تجهيز 3 طائرات محملة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، توجهت منها اثنتان اليوم الجمعة من عمان إلى مطار العريش، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان، اليوم الجمعة، إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية ومنظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الطائرتين اللتين غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي سترسل غدا السبت، تحمل 77 طنا، من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعما للقطاع الصحي في قطاع غزة".

وبين الشبلي أن التنسيق جار لإرسال المزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.

وأشار إلى أن الهيئة تكثف إرسال المساعدات الطبية والغذائية نظرا لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل قطاع غزة.

وبين أن مجموع الطائرات المرسلة إلى أهلنا في غزة – مع هذه الطائرات الثلاثة-بلغ عشر طائرات حملت بالمواد الغذائية والطبية والأدوية منذ بداية الأحداث في القطاع.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية داخل قطاع غزة لتأمين الاحتياجات الرئيسية والضرورية.

وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات - JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 ، بالإضافة إلى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الإلكترونية و"إي فواتيركم" والصرافين والموقع الإلكتروني الخاص بها . أما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات، من خلال التنسيق مع الحكام الإداريين.

--(بترا)

ج ب/م د/أس

24/11/2023 16:05:20