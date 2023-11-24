بريطانيا تقدم 30 مليون جنيه إسترليني مساعدات إنسانية لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 24 تشرين الثاني (بترا)- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه استرليني إضافية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الجمعة، إن كاميرون سيلتقي اليوم بزعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة.
وقال كاميرون "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن". وأضاف "سيسمح التوقف المؤقت للقتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".
--(بترا)
ر ش/م د/أس
24/11/2023 15:53:44
MENAFN24112023000117011021ID1107482433
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