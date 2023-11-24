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بريطانيا تقدم 30 مليون جنيه إسترليني مساعدات إنسانية لغزة

11/24/2023 2:46:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 24 تشرين الثاني (بترا)- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه استرليني إضافية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.
وقال بيان لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم الجمعة، إن كاميرون سيلتقي اليوم بزعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة.
وقال كاميرون "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن". وأضاف "سيسمح التوقف المؤقت للقتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".
--(بترا)
ر ش/م د/أس
24/11/2023 15:53:44

MENAFN24112023000117011021ID1107482433

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