وقفات تضامنية في محافظات المملكة نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان، محافظات 24 تشرين الثاني (بترا)- شهدت محافظات المملكة بعد صلاة اليوم الجمعة، وقفات تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستنكر المشاركون في الوقفات المجازر والممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية، داعين الى وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع المحاصر.

وأشادوا بالمواقف الأردنية المتقدمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ونصرة قضاياهم العادلة، وما يقوم به الأردن من جهود حثيثة على الصعيدين السياسي والإنساني لوقف الحرب، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقوفهم الحازم ضد تهجير الفلسطينيين من ارضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وحيّوا صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، وتمسكه بأرضه، ورفضه كل محاولات الاحتلال للنيل من عزيمته، والاستسلام لرغاباته بالتهجير البشري خارج أرضه ووطنه.

--(بترا)

م ق/أس

24/11/2023 15:27:32