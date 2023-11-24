الجامعة العربية: تصريحات السياسي الهولندي فيلدرز تدخل بالشؤون الداخلية للأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أدانت الجامعة العربية تصريحات السياسي الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن.
واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات تعد تدخلاً بالشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وتعكس جهلا بطبيعة الصراع، وتاريخه، والإجماع العالمي، حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين، وتعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي إن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم بإفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.
وأكد المتحدث، أن المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
24/11/2023 15:25:54
MENAFN24112023000117011021ID1107482431
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