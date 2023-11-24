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الجامعة العربية: تصريحات السياسي الهولندي فيلدرز تدخل بالشؤون الداخلية للأردن

11/24/2023 2:46:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أدانت الجامعة العربية تصريحات السياسي الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن.
واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات تعد تدخلاً بالشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وتعكس جهلا بطبيعة الصراع، وتاريخه، والإجماع العالمي، حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين، وتعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي إن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم بإفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.
وأكد المتحدث، أن المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
24/11/2023 15:25:54

MENAFN24112023000117011021ID1107482431

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