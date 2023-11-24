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الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

11/24/2023 2:46:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم الجمعة، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة مع بدء سريان الهدنة، معربًا عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.
وأضاف، "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
24/11/2023 15:09:58

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