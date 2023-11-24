الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة
التاريخ
11/24/2023 2:46:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم الجمعة، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة مع بدء سريان الهدنة، معربًا عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.
وأضاف، "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء"، وفق ما نقلته وسائل إعلام.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
24/11/2023 15:09:58
MENAFN24112023000117011021ID1107482430
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