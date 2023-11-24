وفد من الجامعة العربية يزور معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية من خلال قطاعها الاجتماعي، مواصلة العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية إلى قطاع غزة .
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال زيارتها إلى معبر رفح على رأس وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.
وقالت الأمين العام المساعد إن وفدا رفيع المستوى برئاستها وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، زار اليوم برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج المعبر، لمواصلة جهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.
وأعربت "أبو غزالة" عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته "بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ"،إضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.
وأشارت إلى أن العالم شهد دمارا شاملا للبنية التحتية وتوقفا شبه كامل للحياة في القطاع، مؤكدة ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان.
ودعت"أبو غزالة" إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.
وأعربت عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
24/11/2023 14:59:37
MENAFN24112023000117011021ID1107482429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.