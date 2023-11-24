وفد من الجامعة العربية يزور معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أكدت الجامعة العربية من خلال قطاعها الاجتماعي، مواصلة العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية إلى قطاع غزة .

جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال زيارتها إلى معبر رفح على رأس وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

وقالت الأمين العام المساعد إن وفدا رفيع المستوى برئاستها وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، زار اليوم برفقة وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين القباج المعبر، لمواصلة جهود جامعة الدول العربية وتنفيذاً لتوجيهات الأمين العام أحمد أبو الغيط، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، والقيام بزيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

وأعربت "أبو غزالة" عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته "بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ"،إضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وأشارت إلى أن العالم شهد دمارا شاملا للبنية التحتية وتوقفا شبه كامل للحياة في القطاع، مؤكدة ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي غزة قدر الإمكان.

ودعت"أبو غزالة" إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.

وأعربت عن أملها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.

--(بترا)

ن ا/م د/أس

24/11/2023 14:59:37