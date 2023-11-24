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البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

11/24/2023 2:46:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أطلق البرلمان العربي، نداء عاجلا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، اللاتي يتعرضن إلى قصف إسرائيلي جوي ومدفعي مكثف، وتوغل بري، ما أودى بحياة آلاف النساء، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الأسيرات.
ودعا البرلمان العربي أيضًا، في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية.
وطالب البرلمان في بيان، اليوم الجمعة، بأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة، لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن، مؤكدا أن المرأة الفلسطينية ستبقى عنوان الصمود.
وثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته، المبادرات والبرامج التي تبنتها عدد من الدول العربية بتوفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية، لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من دورها الحيوي في دعم مسيرة تطور المجتمعات العربية.
وأكد البرلمان أن من هذا المنطلق جاء حرص البرلمان العربي على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وإيلائه أهمية قصوى ضمن استراتيجية عمله، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
24/11/2023 14:54:42

MENAFN24112023000117011021ID1107482428

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