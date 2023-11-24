البرلمان العربي يدعو لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 24 تشرين الثاني (بترا)- أطلق البرلمان العربي، نداء عاجلا للمجتمع الدولي من أجل إنقاذ النساء في قطاع غزة، اللاتي يتعرضن إلى قصف إسرائيلي جوي ومدفعي مكثف، وتوغل بري، ما أودى بحياة آلاف النساء، مع الدعوة إلى إطلاق سراح الأسيرات.
ودعا البرلمان العربي أيضًا، في اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية.
وطالب البرلمان في بيان، اليوم الجمعة، بأن يضطلع المجتمع الدولي بدوره على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والقانونية كافة، لتوفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها بحقهن، مؤكدا أن المرأة الفلسطينية ستبقى عنوان الصمود.
وثمن البرلمان العربي في الوقت ذاته، المبادرات والبرامج التي تبنتها عدد من الدول العربية بتوفير البيئة القانونية والتشريعية والمؤسسية، لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يمكنها من دورها الحيوي في دعم مسيرة تطور المجتمعات العربية.
وأكد البرلمان أن من هذا المنطلق جاء حرص البرلمان العربي على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة وإيلائه أهمية قصوى ضمن استراتيجية عمله، على نحو يلبي تطلعات المرأة بالدول العربية.
--(بترا)
ن ا/م د/أس
24/11/2023 14:54:42
MENAFN24112023000117011021ID1107482428
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