ورشة في إربد الأهلية حول الفن الإسلامي وأثره في العمارة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية أمس الخميس، ورشة تناولت الفن الإسلامي وأثره في العمارة والتصميم، احتفاءً باليوم العالمي للفن الإسلامي الذي يصادف في 18 تشرين الثاني من كل عام .

واكد عميد كلية الآداب والفنون الدكتور غسان الشمري، أهمية إظهار ثراء الفن الإسلامي وتنوعه الذي تشكل عبر 14 قرناً، سواءً من حيث التقنيات والأشكال في المجالات المختلفة خصوصًا التصميمية وإبراز تأثيره في الثقافات العالمية .

وأشارت رئيسة قسم التصميم الجرافيكي الدكتورة نهلة ملكاوي إلى أهمية توعية الجمهور بأشكال وأنماط التعبير بواسطة الفن الإسلامي العريق، وخصوصًا في العمارة والتصميم وكذلك دور الفن الإسلامي في صون الحضارة البشرية ونشرها، حيث أنه كان أحد أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور العديد من الحركات الفنية المختلفة، ما أدى إلى إثراء التنوع الفني والثقافي .

بدوره عرض الدكتور إيهاب العجماوي لمراحل وتاريخ الفن الإسلامي وأثره في العمارة والتصميم من خلال التخطيط، وفن العمارة والديكور والتصميم وفن الكتابة والخط وفن الزخرف وتشكيلاته، لافتاً إلى أنماط الفن الإسلامي المتنوعة من الفن الديني، والأدبي، والزخارف مجردة والخط العربي، والتمثيلات الرمزية.

وتخلل الورشة تقديم نماذج نوعية وتطبيقية تتناول الجانب التصميمي والمعماري الإسلامي والتركيز على الحلول الإبداعية المقدمة من خلال المصممين ودراسة أبعادها الجمالية والوظيفية.

--(بترا)

أ غ/م ق/أس

24/11/2023 14:48:44