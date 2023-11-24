ورشة في إربد الأهلية حول الفن الإسلامي وأثره في العمارة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 تشرين الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية أمس الخميس، ورشة تناولت الفن الإسلامي وأثره في العمارة والتصميم، احتفاءً باليوم العالمي للفن الإسلامي الذي يصادف في 18 تشرين الثاني من كل عام .
واكد عميد كلية الآداب والفنون الدكتور غسان الشمري، أهمية إظهار ثراء الفن الإسلامي وتنوعه الذي تشكل عبر 14 قرناً، سواءً من حيث التقنيات والأشكال في المجالات المختلفة خصوصًا التصميمية وإبراز تأثيره في الثقافات العالمية .
وأشارت رئيسة قسم التصميم الجرافيكي الدكتورة نهلة ملكاوي إلى أهمية توعية الجمهور بأشكال وأنماط التعبير بواسطة الفن الإسلامي العريق، وخصوصًا في العمارة والتصميم وكذلك دور الفن الإسلامي في صون الحضارة البشرية ونشرها، حيث أنه كان أحد أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور العديد من الحركات الفنية المختلفة، ما أدى إلى إثراء التنوع الفني والثقافي .
بدوره عرض الدكتور إيهاب العجماوي لمراحل وتاريخ الفن الإسلامي وأثره في العمارة والتصميم من خلال التخطيط، وفن العمارة والديكور والتصميم وفن الكتابة والخط وفن الزخرف وتشكيلاته، لافتاً إلى أنماط الفن الإسلامي المتنوعة من الفن الديني، والأدبي، والزخارف مجردة والخط العربي، والتمثيلات الرمزية.
وتخلل الورشة تقديم نماذج نوعية وتطبيقية تتناول الجانب التصميمي والمعماري الإسلامي والتركيز على الحلول الإبداعية المقدمة من خلال المصممين ودراسة أبعادها الجمالية والوظيفية.
--(بترا)
أ غ/م ق/أس
24/11/2023 14:48:44
MENAFN24112023000117011021ID1107482427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.