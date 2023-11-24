الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب بقرية رمانة غرب جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 تشرين الثاني (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد أن اقتحمتها مدعومة بالمركبات العسكرية والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات بين عدد من الأهالي والاحتلال وصفت بأنها "عنيفة".
واستهدفت عملية الهدم منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال، وهو منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، يوم 5 آب 2023.
وقالت عائلة أبو بكر في بيان، إن الاحتلال لم يبلغ عن الهدم وتفاجأت باقتحام القرية ومحاصرة منزلها المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
24/11/2023 13:37:21
MENAFN24112023000117011021ID1107482425
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