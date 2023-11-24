-->

Friday, 24 November 2023 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب بقرية رمانة غرب جنين

11/24/2023 2:46:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد أن اقتحمتها مدعومة بالمركبات العسكرية والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات بين عدد من الأهالي والاحتلال وصفت بأنها "عنيفة".
واستهدفت عملية الهدم منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال، وهو منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، يوم 5 آب 2023.
وقالت عائلة أبو بكر في بيان، إن الاحتلال لم يبلغ عن الهدم وتفاجأت باقتحام القرية ومحاصرة منزلها المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد .
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
24/11/2023 13:37:21

MENAFN24112023000117011021ID1107482425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث