الاحتلال يهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب بقرية رمانة غرب جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد أن اقتحمتها مدعومة بالمركبات العسكرية والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات بين عدد من الأهالي والاحتلال وصفت بأنها "عنيفة".

واستهدفت عملية الهدم منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال، وهو منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، يوم 5 آب 2023.

وقالت عائلة أبو بكر في بيان، إن الاحتلال لم يبلغ عن الهدم وتفاجأت باقتحام القرية ومحاصرة منزلها المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد .

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

24/11/2023 13:37:21